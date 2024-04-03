Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 17%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в январе-феврале этого года экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 3 млн долларов США.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в январе-феврале этого года экспортировало в 45 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на шесть стран больше и на 0,6 млн долларов США (16,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

За два месяца выручка "Азеркосмос" от экспорта услуг составила 77% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой связи вошли Великобритания (886,1 тыс. долларов США), Люксембург (650,3 тыс. долларов США), ОАЭ (219,1 тыс. долларов США), Пакистан (139,1 тыс. долларов США) и Германия (135,4 тыс. долларов США).

Только в феврале "Азеркосмос" экспортировал услуги в 41 страну на сумму 1,6 млн долларов США.