Экспортные доходы "Азеркосмоса" незначительно выросли

В 2021 году Космическое агентство при Агентстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) экспортировало в 41 страну спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 45,3 млн долларов США.

В 2021 году Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) экспортировало в 41 страну спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 45,3 млн долларов США.

Об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 8 стран и 0,4% (0,2 млн долларов) больше, чем в 2020 году соответственно.

В прошлом году экспортные доходы “Азеркосмоса” составили 89% от его общих доходов. Основными импортерами услуг учреждения были Франция (11,4 млн долларов), США (10,4 млн долларов), Великобритания (9 млн долларов), Малайзия (6,9 млн долларов) и ОАЭ (1,9 млн долларов).

В прошлом месяце “Азеркосмос" экспортировал услуги в 28 стран на сумму 3 млн долларов, что на 5 стран и 21,05% (0,8 млн долларов) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.