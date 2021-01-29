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Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 4%

Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 4% Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов
ИКТ
29 января 2021 г. 11:55
Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 4%

В 2020 году ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 33 страны телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 45,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 6 стран и на 1,7 млн долларов (4%) больше чем в 2019 году.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов.

В декабре 2020 года "Азеркосмос" экспортировал в 23 страну услуги на сумму 3,8 млн долларов США, что на 1 страну и 0,9 млн долларов США (31%) больше чем за 2019 год.

За год основными странами-экспортерами услуг "Азеркосмос" стали США, Великобритания, Франция, Малайзия и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 4% artıb

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