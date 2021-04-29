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Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 2%

Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 2% Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 89% от его общих доходов (+1 п.п.)
ИКТ
29 апреля 2021 г. 12:51
Экспортные доходы Азеркосмос выросли на 2%

В январе ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 27 стран телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 10,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 3 страны (12,5%) и 0,2 млн долларов (2%) больше, чем в 2020 году.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 89% от его общих доходов (+1 п.п.). В марте "Азеркосмос" экспортировал услуги на 2,1 млн долларов в 26 стран. За год основными странами-экспортерами услуг "Азеркосмос" стали США, Великобритания, Франция, Пакистан и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 2% artıb

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