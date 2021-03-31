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Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 1%

Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 1% Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов
ИКТ
31 марта 2021 г. 11:51
Экспортные доходы Азеркосмос выросли на 1%
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В январе-феврале ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 23 страны телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 8,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 0,1 млн долларов (1,2%) больше чем в 2020 году.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов. За год основными странами-экспортерами услуг "Азеркосмос" стали США, Великобритания, Франция, Пакистан и ОАЭ.

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Версия на английском языке Export revenues of Azercosmos up by 1%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 1%-dən çox artıb

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