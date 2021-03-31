Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 1%

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов

В январе-феврале ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 23 страны телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 8,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 0,1 млн долларов (1,2%) больше чем в 2020 году.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов. За год основными странами-экспортерами услуг "Азеркосмос" стали США, Великобритания, Франция, Пакистан и ОАЭ.