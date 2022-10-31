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Экспортные доходы "Азеркосмос" в сентябре выросли на 33%

Экспортные доходы "Азеркосмос" в сентябре выросли на 33% В сентябре этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана экспортировало в 35 стран услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые) на сумму 2,1 м
ИКТ
31 октября 2022 г. 13:26
Экспортные доходы Азеркосмос в сентябре выросли на 33%

В сентябре этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана экспортировало в 35 стран услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые) на сумму 2,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 9 стран меньше и на 0,6 млн долларов или на 33,33% больше.

В январе-сентябре этого года "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана экспортировало в 38 стран услуги на сумму 19,3 млн долларов. Согласно данным, это на 13 млн долларов (40,25%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев "Азеркосмос" больше всего услуг продал Великобритании (5 млн долларов), Франции (3,9 млн долларов), Люксембургу (3,3 млн долларов США), ОАЭ (1,8 млн долларов) и Пакистану (1,1 млн долларов).

Доходы космического агентства от экспорта услуг составили 82% от общих доходов, что на 9 процентных пунктов меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un sentyabrda ixrac gəlirləri 33 %-dən çox artıb

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