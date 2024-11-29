Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 4,3%

17:27

В январе-октябре этого года Космическое агентство ("Азеркосмос") осуществило экспорт спутниковых телекоммуникационных услуг в 50 стран на сумму 15,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК).

Согласно документу, число стран, в которые осуществляется экспорт, увеличилось на четыре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка сократилась на 0,7 млн долларов или на 4,3%.

За 10 месяцев этого года доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг составили 74% от общих доходов агентства.

В первую пятерку стран, в которые Азербайджан осуществляет экспорт спутниковых телекоммуникационных услуг, за отчетный период вошли: Великобритания (4,9 млн долларов), Люксембург (3,2 млн долларов), ОАЭ (781,4 тыс. долларов), Пакистан (560 тыс. долларов) и Турция (547,2 тыс. долларов).

В октябре "Азеркосмос" экспортировал услуги в 40 стран, выручка составила 1,6 млн долларов.