Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 15%

В январе-марте текущего года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4 млн долларов США.

В январе-марте текущего года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это примерно на 14,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца услуги спутниковой связи импортировали около 100 компаний из 39 стран. Количество стран по сравнению с прошлым годом сократилось на 8. Основными направлениями экспорта стали Великобритания (1 млн долларов США), Люксембург (890,3 тыс. долларов США), Нигерия (213,4 тыс. долларов США), Египет (179 тыс. долларов США) и Пакистан (174 тыс. долларов США).

За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в общих доходах снизилась с 78% до 65%.

В марте "Азеркосмос" экспортировал услуги спутниковой связи на сумму 1,3 млн долларов США, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.