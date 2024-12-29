Экспортные доходы "Азеркосмоса" сократились более чем на 6%

В январе-ноябре текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 50 стран на сумму $16,9 млн, что на 2 страны больше и на $1,1 млн (6,1%) меньше по

В январе-ноябре текущего года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 50 стран на сумму $16,9 млн, что на 2 страны больше и на $1,1 млн (6,1%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК).

Согласно документу, за 11 месяцев этого года доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 73% от общих доходов компании.

В первую пятерку стран, воспользовавшихся услугами Космического агентства, за отчетный период вошли Великобритания - $5,4 млн, Люксембург - $3,5 млн, ОАЭ - $826,1 тыс., Пакистан - $639,5 тыс. и Турция - $600,4 тыс.

В ноябре "Азеркосмос" экспортировал услуги в 40 стран на сумму $1,5 млн, что на 4 страны и на $3 млн(16,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.