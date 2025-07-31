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Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились почти на 11%

Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились почти на 11% В январе-июне этого года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $8,5 млн, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИКТ
31 июля 2025 г. 11:13
Экспортные доходы Азеркосмос снизились почти на 11%

В январе-июне этого года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $8,5 млн, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 6 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 100 компаний из 41 страны. По сравнению с годом ранее число стран уменьшилось на 7 единиц. Основными направлениями экспорта были Великобритания ($2,3 млн), Люксембург ($1,8 млн), Нигерия ($436 тыс.), Турция ($385,1 тыс.) и Египет ($357,9 тыс.).

За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в его общих доходах снизилась с 78% до 65%.

Только в июне "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,5 млн, что на 6,25% меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un ixrac gəlirləri 11 %-ə yaxın azalıb

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