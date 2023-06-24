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Экспортные доходы Azercosmos снизились на 28%

Экспортные доходы Azercosmos снизились на 28% В январе-мае этого года Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 42 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 7,8 млн долларов США.
ИКТ
24 июня 2023 г. 13:14
Экспортные доходы Azercosmos снизились на 28%

В январе-мае этого года Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 42 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 7,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 9 стран больше и на 3 млн долларов США (27,8%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-мае экспортные доходы Azercosmos составили 77% от общего дохода.

В пятерку лидеров экспорта вошли Великобритания с 2,2 млн долларов США, Люксембург с 1,7 млн долларов США, ОАЭ с 690 тыс. долларов США, Германия с 431 тыс. долларов США и Пакистан с 363 тыс. долларов США.

Только в прошлом месяце Azercosmos экспортировал услуги в 40 стран мира на сумму 1,6 млн долларов США. Это на 9 стран и на 0,7 млн долларов США (30,4%) меньше, чем год назад.

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Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 28%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos”un ixrac gəlirləri 28 % azalıb

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