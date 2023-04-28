Экспортные доходы Azercosmos снизились на 13%

В первом квартале этого года Космическое агентство (Azercosmos) при министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 40 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 5,4 млн долларов США.

В первом квартале этого года Космическое агентство (Azercosmos) при министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 40 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 5,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта", представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 4 страны больше и на 0,8 млн долларов США (13,9%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-марте экспортные доходы Azercosmos составили 80% от общего дохода, что на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом.

Только в прошлом месяце Azercosmos экспортировал услуги в 39 стран мира на сумму 1,8 млн долларов США. Это на 9 стран и на 0,3 млн долларов США (14,3%) больше, чем год назад.

В пятерку лидеров экспорта за 3 месяца вошли Великобритания с 1,2 млн долларов США, Люксембург с 1 млн долларов США, Франция с 805,7 тыс. долларов США, ОАЭ с 466 тыс. долларов США и Германия с 252,2 тыс. долларов США.