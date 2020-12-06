Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью

Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь.

Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь.

Как передает Report, директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар" Олег Седов пояснил, что если бы Wi-Fi атаковали люди, то тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. Однако, по его словам, атаки совершают роботы, которые не работают только днем и в рабочие часы. Он призвал соблюдать простые правила кибергигиены и поддерживать безопасность своих устройств, а также приложений.

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также заявил об отсутствии необходимости выключать роутер на ночь. Он отметил, что для взлома Wi-Fi злоумышленник должен находится в зоне действия сети: то есть быть в доме или близко к нему. Также Корронс призвал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, особенно если он куплен у другого человека. Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 - протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access. Кроме того, эксперт посоветовал сменить сетевое имя роутера - в новых устройствах оно часто указывает на модель и марку устройства. Эту информацию хакеры могут использовать для взлома. Также Корронс посоветовал дать сложное и длинное имя своей сети Wi-Fi.

"Отключите WPS. Наряду с WPA2 или WPA3, многие маршрутизаторы также имеют WPS (защищенная настройка Wi-Fi) - вы можете нажать кнопку или ввести PIN-код для подключения, а не использовать пароль", - пояснил он. Короткий PIN-код, по его словам, легче взломать, чем длинный и сложный пароль.