Эксперт указал на признаки взлома смартфона

Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.

"Не стоит сразу паниковать, большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами. Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства", - отмечает эксперт.

Если вы не являетесь публичной персоной и не ожидаете целенаправленной атаки на ваш контент, то расслабляться все равно не стоит. Злоумышленники могут атаковать устройства обычных людей, дабы заполучить доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы и т.п., пояснил он.

В большей части случаев диагностика взлома не по силам самим пользователям – они могут лишь сбросить все настройки телефона до заводских, поменять пароли и переустановить приложения, а также поставить антивирус. Если все это не помогает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил Пудов.