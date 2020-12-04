О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт указал на признаки взлома смартфона

Эксперт указал на признаки взлома смартфона Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.
ИКТ
4 декабря 2020 г. 03:47
Эксперт указал на признаки взлома смартфона

Как правило, при взломе смартфона признаки те же, что и при взломе обычного компьютера или любого другого гаджета. Это "зависание" приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.

"Не стоит сразу паниковать, большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами. Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства", - отмечает эксперт.

Если вы не являетесь публичной персоной и не ожидаете целенаправленной атаки на ваш контент, то расслабляться все равно не стоит. Злоумышленники могут атаковать устройства обычных людей, дабы заполучить доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы и т.п., пояснил он.

В большей части случаев диагностика взлома не по силам самим пользователям – они могут лишь сбросить все настройки телефона до заводских, поменять пароли и переустановить приложения, а также поставить антивирус. Если все это не помогает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил Пудов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19
Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19
3 декабря 2020 г. 19:40
Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12
Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12
3 декабря 2020 г. 13:36
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике Ичеришехер современную оптическую сеть
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике "Ичеришехер" современную оптическую сеть
2 декабря 2020 г. 16:26
Азербайджан и Турция создадут первый совместный Парк высоких технологий
Азербайджан и Турция создадут первый совместный Парк высоких технологий
2 декабря 2020 г. 16:22
Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 1%
Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 1%
2 декабря 2020 г. 12:32
Маск назвал примерные сроки высадки первого человека на Марсе
Маск назвал примерные сроки высадки первого человека на Марсе
2 декабря 2020 г. 08:52
Китайский аппарат успешно сел на Луну
Китайский аппарат успешно сел на Луну
1 декабря 2020 г. 22:28
Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США
Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США
1 декабря 2020 г. 17:42
Министр Рамин Гулузаде встретился с послом Великобритании в Азербайджане
Министр Рамин Гулузаде встретился с послом Великобритании в Азербайджане
1 декабря 2020 г. 16:52
Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом
Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом
1 декабря 2020 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi