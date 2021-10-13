Эксперт: Структурные изменения сделают интернет более качественным и доступным

Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 11 октября указ можно считать очередным этапом процесса совершенствования сферы ИКТ в соответствии со "стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникаций и информационных технологий", утвержде

Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 11 октября указ можно считать очередным этапом процесса совершенствования сферы ИКТ в соответствии со "стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникаций и информационных технологий", утвержденной указом главы государства от 6 декабря 2016 года.

Об этом заявил эксперт по ИКТ Эльвин Аббасов, комментируя создание Министерства цифрового развития и транспорта на базе Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Напомним, что, согласно указу, в составе нового министерства будут действовать 4 юридических лица публичного права. Это Агентство цифрового развития и инноваций, Агентство информационно-коммуникационных технологий, Агентство наземного транспорта, Госагентство морского и портового транспорта.

Э.Аббасов считает, что это изменение обеспечит переход к новым этапам деятельности структуры во всех сферах, будет способствовать расширению цифровизации: "Одной из основных целей является формирование благоприятных условий для здоровой конкуренции. Все шаги, предпринятые в этом направлении, сыграют большую роль в успешном завершении масштабных проектов, нацеленных на будущее.

На Агентство цифрового развития и инноваций также ложится большая ответственность. В обязанности этого агентства входит выполнение ряда крупных обязательств, таких как ускорение цифровой трансформации, обеспечение соответствия услуг и качества современным стандартам. Я думаю, что развитие цифрового правительства, эффективность новых продуктов в этом направлении можно считать основной миссией нового агентства.

Это изменение также сделает интернет более качественным и доступным. Министерство достигнет своих целей в области развития интернета к 2024 году и успешно завершит проект в этом направлении".