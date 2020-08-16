Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами

Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее.

Современные Smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее.

Как передает Report, об этом рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук", - отметил он.

Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.

"Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", - сказал эксперт.