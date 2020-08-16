О нас
Report Georgia

Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами

Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее.
ИКТ
16 августа 2020 г. 08:52
Эксперт рассказал, как умные телевизоры шпионят за нами

Современные Smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее.

Как передает Report, об этом рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук", - отметил он.

Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.

"Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", - сказал эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
14 августа 2020 г. 15:10
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
13 августа 2020 г. 13:10
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
11 августа 2020 г. 16:41
Коронавирус стал распространяться быстрее
Коронавирус стал распространяться быстрее
12 августа 2020 г. 07:40
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке 
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке 
14 августа 2020 г. 14:06
Предложено составление нового расписания занятий в школах
Предложено составление нового расписания занятий в школах
12 августа 2020 г. 15:31
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
9 августа 2020 г. 14:24

Последние новости

10:03
Боец UFC Кормье объявил о завершении карьеры Индивидуальные
09:39
Армения нарушила перемирие 37 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:25
16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии Другие страны
08:52
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами ИКТ
08:42
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом Другие страны
08:23
Появились новые подробности гибели Виктора Цоя Это интересно
07:53
ЛЕ: Сегодня определится первый финалист Футбол
07:28
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны Здоровье
06:39
Умер брат президента США Роберт Трамп Другие страны
06:26
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ Здоровье
05:49
США планируют размещение ракет средней дальности в Азии Другие страны
05:37
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025 Здоровье
04:51
Армия Израиля перехватила две ракеты из сектора Газа Другие страны
04:17
В Ираке нейтрализованы террористы РКК В регионе
03:38
Авария в Баку, пострадал мотоциклист Происшествия
Вся новостная лента