Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите

Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковом запросе.

Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковом запросе.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Свои действия компания аргументирует необходимостью сбора и анализа данных для формирования рекламы и организации поисковой системы с максимальным удобством для пользователей.

Вместе с тем, при взломе аккаунта собранная информация может оказаться в руках третьих лиц, которые способны воспользоваться ею в нелегальных целях: следить за пользователем, контролировать и даже шантажировать его.

"Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой "Мои действия" и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска", - советует эксперт.