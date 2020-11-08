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Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите

Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковом запросе.
ИКТ
8 ноября 2020 г. 05:19
Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите

Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковом запросе.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Свои действия компания аргументирует необходимостью сбора и анализа данных для формирования рекламы и организации поисковой системы с максимальным удобством для пользователей.

Вместе с тем, при взломе аккаунта собранная информация может оказаться в руках третьих лиц, которые способны воспользоваться ею в нелегальных целях: следить за пользователем, контролировать и даже шантажировать его.

"Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой "Мои действия" и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска", - советует эксперт.

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