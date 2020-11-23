Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбуку

Все аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Какие правила следует соблюдать, чтобы устройство прослужило дольше.
Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио
Пандемия коронавируса показала опережающий рост спроса на ноутбуки: люди задумались об обновлении компьютера и чаще всего склоняются к категории ноутбука. Как отметил Д.Рябинин, работа этого гаджета зависит от аккумулятора. Эксперт дал несколько советов, как его правильно заряжать, чтобы ноутбук служил подольше.
"Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определенном уровне заряда блокируется работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость. Так можно обезопасить себя от дополнительного износа батареи", – сказал Д.Рябинин.
Эксперт советует не разряжать ноутбук ниже 20%, это позволит сохранить характеристики аккумулятора дольше. По его словам, нужно также избегать полной разрядки и зарядки. Также не следует оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети.