Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбуку

Все аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Какие правила следует соблюдать, чтобы устройство прослужило дольше.

Все аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки. Какие правила следует соблюдать, чтобы устройство прослужило дольше.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Пандемия коронавируса показала опережающий рост спроса на ноутбуки: люди задумались об обновлении компьютера и чаще всего склоняются к категории ноутбука. Как отметил Д.Рябинин, работа этого гаджета зависит от аккумулятора. Эксперт дал несколько советов, как его правильно заряжать, чтобы ноутбук служил подольше.

"Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определенном уровне заряда блокируется работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость. Так можно обезопасить себя от дополнительного износа батареи", – сказал Д.Рябинин.

Эксперт советует не разряжать ноутбук ниже 20%, это позволит сохранить характеристики аккумулятора дольше. По его словам, нужно также избегать полной разрядки и зарядки. Также не следует оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети.