О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет"
ИКТ
15 мая 2021 г. 14:11
Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, таким мнением поделился Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook", - заключил Зыков, комментируя введение ограничений на использование некоторых функций пользователями WhatsApp, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

По мнению специалиста, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные.

"Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. При этом основной товар в этой системе - это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей", - пояснил он.

Тем не менее Зыков считает, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику, а большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

WhatsApp начинает урезать функции у ряда пользователей
WhatsApp начинает урезать функции у ряда пользователей
15 мая 2021 г. 08:01
Samsung встроит криптовалютный кошелек в смартфоны серии Galaxy
Samsung встроит криптовалютный кошелек в смартфоны серии Galaxy
14 мая 2021 г. 18:07
Xiaomi представила смартфон Mi 11 с ценой от iPhone 12
Xiaomi представила смартфон Mi 11 с ценой от iPhone 12
14 мая 2021 г. 09:44
Amazon наймет 75 тысяч сотрудников
Amazon наймет 75 тысяч сотрудников
14 мая 2021 г. 07:02
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
13 мая 2021 г. 18:36
ASUS показала новые флагманские смартфоны Zenfone
ASUS показала новые флагманские смартфоны Zenfone
13 мая 2021 г. 17:13
YouTube представил фонд на 100 млн долларов на своем аналоге TikTok
YouTube представил фонд на 100 млн долларов на своем аналоге TikTok
13 мая 2021 г. 13:06
Google оштрафовали в Италии за злоупотребление доминирующим положением
Google оштрафовали в Италии за злоупотребление доминирующим положением
13 мая 2021 г. 12:54
WhatsApp научат шифровать данные пользователей
WhatsApp научат шифровать данные пользователей
12 мая 2021 г. 19:38
Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi
Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi
12 мая 2021 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi