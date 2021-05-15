Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет"

Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, таким мнением поделился Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook", - заключил Зыков, комментируя введение ограничений на использование некоторых функций пользователями WhatsApp, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.

По мнению специалиста, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные.

"Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. При этом основной товар в этой системе - это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей", - пояснил он.

Тем не менее Зыков считает, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику, а большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.