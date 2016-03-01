​Эксперт: На рынке интернет-услуг Азербайджана нужны реформы

Баку. 1 марта. REPORT. AZ/ "Тема "Интернет и права человека" достаточно актуальна для Азербайджана. Азербайджанскому интернету всего около 25 лет. Однако за этот короткий период Азербайджан провел большую работу в данной сфере. Заметны качественные и количественные изменения". Как сообщает Report, об этом на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Интернет и права человека" сказал президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз.

О.Гюндюз отметил, что на сегодняшний день существуют серьезные проблемы в доступности качественного интернета, в частности, в регионах страны: "Большая часть наших проблем исходит из экономических и технических причин. В то же время более 50% рынка контролируют государственные провайдеры. Это серьезный вопрос. На интернет-рынке Азербайджана идет словно спланированная конкуренция".

Президент Азербайджанского интернет-форума считает, что для устранения проблем и ускоренного развития национального сегмента нужно провести реформы: "В последние месяцы возникли серьезные проблемы в доступности интернета по стране. Длительное время в стране не было интернета, что, по моему мнению, не соответствует нынешнему уровню развития Азербайджана. Недавно также мы наблюдали проблемы с интернет-ресурсами государственных структур. Хотя в корне этого лежат технические вопросы, желательно избегать подобных проблем".