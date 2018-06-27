Эксперт Кремниевой долины встретился со стартаперами и студентами

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ При совместной организационной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Инновационного центра Social Innovation Lab в рамках проекта "От идеи к бизнесу" в Азербайджанском техническом университете прошел семинар.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Семинар, проведенный научным сотрудником Калифорнийского университета в Беркли, экспертом Кремниевой долины Риком Расмуссеном был посвящен теме "Как приобрести глобальное значение, оставаясь локальным?".

Поприветствовавший гостей проректор Азербайджанского технического университета профессор Субхан Намазов, отметив проделанную за последние годы работу по формированию стартап-проектов и институтов в Азербайджане, подчеркнул, что за короткое время достигнуты высокие результаты. Напомнив о заключенном между Парком высоких технологий МТСВТ и Азербайджанским техническим университетом соглашении о сотрудничестве, он заявил, что сотрудничество технопарка с вузами является важным фактором в формировании стартап-среды.

Проректор подчеркнул, что за менее чем месячное сотрудничество стороны добились уже второго успеха: "Несколько дней назад изобретения наших ученых по инициативе Парка высоких технологий были продемонстрированы на выставке транспорта и логистики, являющейся одним из значительных мероприятий в соответствующей сфере. Важные лица, а также общественность еще раз были проинформированы об этих изобретениях и их значении. А эта встреча является вторым событием с момента начала нашего сотрудничества. Думаю, что пользуясь плодами нашего сотрудничества, мы добьемся еще больших успехов".

Заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления МТСВТ Рашад Азизов в своем выступлении подчеркнул значение семинара. Он сообщил, что Рик Расмуссен является самым знаменитым стартап-экспертом в американской Кремниевой долине, а также Канаде: "То, что Рик Расмуссен находится в нашей стране и делится своим опытом со студентами, является очень отрадным событием. Думаю, что студенты извлекут из встречи полезную информацию, ознакомятся с новыми методами создания стартапов. Также радует, что в сегодняшней встрече, наряду со студентами университета, участвуют члены команд-победителей стартап-тура "От идеи к бизнесу".

Затем был заслушан доклад Рика Расмуссена на тему "Как приобрести глобальное значение, оставаясь локальным?". В рамках мероприятия также были обсуждены стратегия стремительного роста местных стартапов на раннем этапе развития, рыночный потенциал и другие актуальные вопросы.

Отметим, что семинары при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и с участием Рика Расмуссена и местных инкубаторов будут продолжены в ряде университетов. Стороны обсудят пути решения проблем, с которыми сталкиваются экосистемы стартапов Азербайджана и США.

Также добавим, что Рик Расмуссен выступает в роли одного из международных судей крупнейшего конкурса бизнес-идей Climate Launchpad.