Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием

Проведение 26-29 мая впервые в Азербайджане фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan следует расценивать как историческое событие.

Проведение 26-29 мая впервые в Азербайджане фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan следует расценивать как историческое событие.

Об этом Report сообщил эксперт по информационным технологиям Мехман Искендеров.

По его словам, проведение таких значимых мероприятий приносит дивиденды нашей стране: "Можно задаться вопросом - что даст нам проведение этого фестиваля?! Прежде всего, хочу отметить, что проведение такого грандиозного мероприятия еще лучше скажется на имидже нашей страны и повысит интерес зарубежных технологических компаний, транснациональных холдингов к нашей стране. К месту будет напомнить и то, что в 44-дневной Отечественной войне одним из факторов, способствовавших нашей победе, стало использование новейших достижений техники. Именно после того, как мы во Второй Карабахской войне использовали беспилотники Bayraktar TB2, произведенные с использованием новейших технологических решений, они впоследствии вошли в арсенал ряда армий мира".