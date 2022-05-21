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Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием

Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием Проведение 26-29 мая впервые в Азербайджане фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan следует расценивать как историческое событие.
ИКТ
21 мая 2022 г. 15:14
Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием

Проведение 26-29 мая впервые в Азербайджане фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan следует расценивать как историческое событие.

Об этом Report сообщил эксперт по информационным технологиям Мехман Искендеров.

По его словам, проведение таких значимых мероприятий приносит дивиденды нашей стране: "Можно задаться вопросом - что даст нам проведение этого фестиваля?! Прежде всего, хочу отметить, что проведение такого грандиозного мероприятия еще лучше скажется на имидже нашей страны и повысит интерес зарубежных технологических компаний, транснациональных холдингов к нашей стране. К месту будет напомнить и то, что в 44-дневной Отечественной войне одним из факторов, способствовавших нашей победе, стало использование новейших достижений техники. Именно после того, как мы во Второй Карабахской войне использовали беспилотники Bayraktar TB2, произведенные с использованием новейших технологических решений, они впоследствии вошли в арсенал ряда армий мира".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalının keçirilməsi tarixi hadisə kimi qiymətləndirilməlidir"

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