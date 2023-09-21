Экс-премьер Израиля: Азербайджан способен решить стоящие перед ним проблемы в кратчайшие сроки

Азербайджан способен решительно и в кратчайшие сроки решать стоящие перед ним проблемы, не прибегая в военным действиям.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на конференции в Баку, посвященной "Дням кибербезопасности в Азербайджане“.
Э.Ольмерт отметил, что в Израиле высоко ценят отношения с Азербайджаном.
В трехдневной конференции, организованной Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, принимают участие местные и зарубежные специалисты в области кибербезопасности, а также сотрудники государственных структур, частных предприятий и организаций, ответственные за кибербезопасность.