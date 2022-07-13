ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars

Европейское космическое агентство (EКA) полностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по программе ExoMars 2022.

Европейское космическое агентство (EКA) полностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по программе ExoMars 2022.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Йозефа Ашбахера.

Совет управляющих ЕКА обсудил судьбу ровера и посадочной платформы миссии ExoMars 2022, признав, что в текущих обстоятельствах, связанных с ситуацией на Украине и санкциями, дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту официально прекращается. Ашбахер отметил, что ЕКА представит новые идеи о дальнейших действиях уже с другими партнерами 20 июля.

Межпланетная космическая станция "ЭкзоМарс" предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars 2022 предоставляла ракету-носитель "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.