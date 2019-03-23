Еврокомиссия не будет требовать отказа от Huawei, но усилит контроль за 5G

Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип представит во вторник, 26 марта, рекомендации Европейской комиссии (ЕК) по поводу усиления контроля в области кибербезопасности.
При этом, как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, ЕК не намерена требовать от стран Евросоюза отказа от использования технологий и оборудования китайской компании Huawei.
По данным агентства Reuters, рекомендации, которые не будут иметь юридической силы, подчеркнут единый подход Евросоюза к угрозам безопасности, в частности в связи с использованием систем мобильной связи пятого поколения связи - 5G.
Еврокомиссия намерена рекомендовать европейским странам усилить координацию действий в сфере кибербезопасности, в частности, активизируя обмен информацией по вопросам систем 5G. При этом ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G.
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