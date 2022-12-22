ЕБРР выделил Aztelekom кредит в размере 50 млн долларов

Сегодня между ООО “Aztelekom”, принадлежащим Министерству цифрового развития и транспорта (МЦРТ), и Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР) подписан кредитный договор на сумму 50 миллионов долларов США (85 миллионов манатов).

Сегодня между ООО Aztelekom, принадлежащим Министерству цифрового развития и транспорта (МЦРТ), и Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР) подписан кредитный договор на сумму 50 миллионов долларов США (85 миллионов манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, документ подписали генеральный директор Aztelecom Клаус Мюллер и управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрон.

Кредит будет состоять из двух траншей по 25 млн долларов США каждый.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тыс. домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах.

Благодаря этой финансовой поддержке компания улучшит скорость, емкость и пропускную способность запланированного расширения сети, таким образом сократив цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Это позволит Aztelekom обеспечить качественный, бесперебойный интернет и увеличить среднюю скорость интернета по всей стране.

Компания успешно прошла сложную юридическую экспертизу, проводимую ЕБРР при выдаче кредита, и продемонстрировала соответствие строгим требованиям банка в таких областях как финансовое здоровье, безопасность, экология и гендерное равенство. Aztelekom стала одной из немногих компаний в стране и регионе, которым удалось подписать кредитный договор с ЕБРР без государственной гарантии. Этот факт сам по себе является наглядным показателем положительного результата реформ в области корпоративного управления, проведенных в компании в 2021-2022 годах.

Следует отметить, что в рамках проекта «Онлайн-Азербайджан», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта и основным оператором которого является компания Aztelekom, до конца 2024 года планируется построить широкополосную сеть, покрывающую всю территорию страну высокоскоростным интернетом.

В рамках проекта предусматривается замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON, работающее с современной платформой IMS, замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры оптическими кабелями и построение оптической распределительной сети. Данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV.