​E&Y: Интернет в Азербайджане станет дешевле

Проект Eu4Digital, который будет реализован Евросоюзом совместно с Азербайджаном, приведет к снижению стоимости интернета в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил Артурас Плипонис, представитель аудиторской компании E&Y, привлеченной к реализации проекта.

"Мы особенно заинтересованы в обеспечении доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности. В этом плане очень важна цифровая трансформация, причем не только для Азербайджана, но и всего региона. Мы работаем над этим", - сказал он.

Представитель E&Y добавил, что проект будет реализован совместно с большинством государственных учреждений, включая Государственный таможенный комитет, министерств здравоохранения и транспорта, связи и высоких технологий.