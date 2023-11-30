Джалал Гасымов: Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане - один из главных приоритетов

Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане и регионе - один из главных приоритетов PASHA Holding.

Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане и регионе - один из главных приоритетов PASHA Holding.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов на инновационном саммите InMerge в Баку.

"Считаю, что саммит внесет большой вклад в достижение этой цели. PASHA Holding совместно с государственными структурами и общественными организациями анонсировал программы карьерного роста для местных стартапов, предоставил стипендии студентам инженерных специальностей, а также обеспечил их участие в важных инновационных мероприятиях по всему миру”, - сказал он.

Дж.Гасымов подчеркнул, что при поддержке PASHA Holding начал работу первый в стране венчурный фонд и школа кибербезопасности.