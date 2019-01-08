DXC Technology купила разработчика программного обеспечения за $2 млрд

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ DXC Technology подписала соглашение о покупке разработчика программного обеспечения Luxoft Holding Inc.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении участников сделки.

Сделка предусматривает оплату 59 долларов за акцию Luxoft, что оценивает всю компанию примерно в 2 млрд долларов. Письменное согласие на сделку дали владельцы примерно 83% акций Luxoft. Это означает, что одобрение акционеров на сделку получено. Закрытие сделки ожидается к июню 2019 года и зависит от согласований на корпоративном и регуляторном уровне.

После объявления котировки бумаг Luxoft на NYSE взлетели на 82%.

Luxoft сохранит свой бренд и будет работать под брендом "A DXC Technology Company". Его по-прежнему будет возглавлять СЕО Дмитрий Лощинин.