Дуров заявил о планах по монетизации Telegram

Все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года сервис начнёт монетизироваться за счёт платных дополнительных функций.

Как передает Report, об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

«Cо следующего года Telegram начнёт монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьёзные изменения», — сообщил он.

Как подчеркнул Дуров, все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными, а вот ресурсоёмкие функции, которые могут быть нужны для «бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями» уже потребуют финансовых вложений.

Отдельно основатель мессенджера сказал, что новый формат будет выгоден и самому сообществу, так как позволит коммерческим проектам привлекать прибыль и трафик. Например, зарабатывать смогут создатели платных стикеров.