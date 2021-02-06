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Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан Основатель мессенджера попросил авторов публичных каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей
ИКТ
6 февраля 2021 г. 14:57
Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке проблемных каналов, в которых выкладываются личные данные граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — написал он.

Дуров отметил, что вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

Основатель мессенджера добавил, что в комментариях к записям основного подобного канала были призывы к насилию. «Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрение Apple», — сказал он, уточнив, что компания приняла решение заблокировать проблемные каналы с личными данными.

Также Дуров попросил авторов публичных каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей.

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