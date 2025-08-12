О нас

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство Сооснователь Telegram Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера о том, что на этой неделе его администрация заблокирует каналы, которые причастны к доксингу (незаконной публикации персональных данных) и вымогательству.
ИКТ
12 августа 2025 г. 00:47
Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Сооснователь Telegram Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера о том, что на этой неделе его администрация заблокирует каналы, которые причастны к доксингу (незаконной публикации персональных данных) и вымогательству.

Как передает Report, об этом П. Дуров написал в своем Telegram-канале.

"После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. На основании этих сообщений на этой неделе мы блокируем множество каналов за доксинг и вымогательство. Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв", - говорится в публикации.

Он отметил, что администрация мессенджера вычислила некоторых пользователей, продававших "блокировки защиты" - сборы, которые жертвы платят мошенникам, чтобы избежать преследований.

Дуров призвал мошенников не тратить время на создание новых каналов, потому что рано или поздно их ждет блокировка. "Telegram - не место для доксинга и шантажа", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Telegram administration to block numerous channels for doxxing and extortion

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi