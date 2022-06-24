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Дуров: Telegram не делится с Google личными данными пользователей

Дуров: Telegram не делится с Google личными данными пользователей Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что мессенджер автоматически отправляет компании Google голосовые сообщения премиум-пользователей.
ИКТ
24 июня 2022 г. 08:44
Дуров: Telegram не делится с Google личными данными пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что мессенджер автоматически отправляет компании Google голосовые сообщения премиум-пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале.

"Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", - написал Дуров.

По его словам, решение использовать платную технологию Google для перевода голосовых сообщений в текст позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных. "Согласно соглашению между Telegram и Google, Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)", - добавил Дуров.

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