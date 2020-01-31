Создатель Telegram предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что в приложении WhatsApp существуют значительные недостатки в шифровании, независимо от того, на устройстве с какой операционной системой установлено приложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

"Уязвимость WhatsApp существует на устройствах не только с операционной системой iOS, но и на Android и даже на Windows. То есть на всех мобильных устройствах, где установлен WhatsApp. Этой уязвимости нет в других мессенджерах, установленных на iOS", - заявил Дуров.

Создатель Telegram также считает, что значительные недочеты в шифровании WhatsApp стали причиной утечки СМС-переписки главы корпорации Amazon Джеффа Безоса и его любовницы Лорен Санчес. "На прошлой неделе стало ясно, что эта уязвимость была использована для извлечения частной переписки и фотографий Джеффа Безоса, самого богатого человек на земле, который, к сожалению, рассчитывал на WhatsApp", - добавил Дуров. По его мнению, если бы глава Amazon пользовался Telegram, то сейчас его бы не шантажировали этой перепиской.

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.