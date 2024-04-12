Дунай Бадирханов: Доходы "Азеркосмос" за 11 лет составили 621 млн манатов

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") за 11 лет деятельности получило доход в размере 621 млн манатов.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") за 11 лет деятельности получило доход в размере 621 млн манатов.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов.

По его словам, на сегодняшний день используются 80% ресурсов спутников Azerspace-1 и Azerspace-2, и данный показатель считается достаточно высоким согласно мировым стандартам.

"Доходы в этой отрасли падают, поскольку на рынок выходят новые операторы, все больше стран выводят на орбиту свои собственные спутники, чтобы уменьшить зависимость от внешнего рынка. Кроме того, конкуренция на рынке растет, так как все больше спутниковых компаний объединяются в крупные альянсы", - сказал он.

Бадирханов подчеркнул, что несмотря на все эти тенденции "Азеркосмос" продолжает усилия для увеличения доходов в 2024 году. Агентство работает над новыми рынками и возможностями, налаживает сотрудничество с новыми телепортами, добавил он.

"Азербайджан инвестировал в проекты трех спутников (Azersky, Azerspace-1, Azerspace-2) в общей сложности около 700 млн манатов. В то же время за 11 лет деятельности "Азеркосмос" получил доход в размере 621 млн манатов", - сказал Бадирханов.

С полной версией интервью с Дунаем Бадирхановым можно ознакомиться по ссылке.