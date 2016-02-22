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    ​Доступ на сайты государственных структур Азербайджана постепенно восстанавливается

    Свободный доступ на ряд веб-сайтов государственных структур уже обеспечен

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Работа официальных веб-сайтов государственных структур, временно приостановленная сегодня утром, постепенно возобновляется.

    Как сообщает Report, уже обеспечен свободный доступ на ряд веб-сайтов государственных структур.

    Напомним, что сегодня утром доступ на сайты государственных структур был ограничен. Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, возникшие в работе сайтов проблемы связаны с профилактическими работами: "Эти работы проводятся периодически. В ближайшее часы их деятельность будет возобновлена".

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