Доступ к порталу электронного правительства из-за рубежа ограничен

Доступ к порталу электронного правительства из зарубежных стран частично ограничен.

Доступ к порталу электронного правительства из зарубежных стран частично ограничен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство прокомментировало распространяемую различными медиа информацию о кибератаках на сайт E-Gov.az: "Целью ограничения является обеспечение полной цифровой безопасности в связи с текущей ситуацией, защита персональных данных наших граждан от врагов. Эта практика применяется в особых случаях, она носит только временный характер.

В настоящее время портал для пользователей из Азербайджана работает в обычном режиме, никаких жалоб от граждан не поступало, ведется постоянный мониторинг с целью недопущения каких-либо задержек в технических процессах".