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    Дополнительная секунда 30 июня может привести к сбою компьютерных систем

    Компьютеры будут не в состоянии воспринять две одинаковых секунды подряд

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По рекомендации астрономов, определивших постепенное замедление вращения Земли вокруг Солнца, принято решение добавить одну дополнительную секунду в 23:59:59 30 июня 2015 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ночь с 30 июня на 1 июля в 23:59:59 часы пробьют дважды. Таким образом, к часу будет добавлена одна дополнительная секунда.

    Однако IT-специалисты опасаются, что дополнительная секунда станет причиной технических проблем, в том числе, могут сбиться настройки компьютеров, которые будут не в состоянии воспринять две одинаковых секунды подряд. 

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