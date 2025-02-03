Доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана продолжает снижаться

В январе этого года доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана составила 29,38%.

В январе этого года доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана составила 29,38%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные агентства Statcounter, это на 1,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, и на 2,27 процентных пункта больше, чем год назад. Таким образом, доля компании на рынке снижается второй месяц подряд.

Доля рынка Xiaomi, занимающего второе место, за месяц снизилась на 1,33 п.п., но за год выросла на 3,73 п.п., достигнув 24,41%.

Apple, следующая в списке, в январе увеличила свою долю на 0,72 п.п. за месяц и на 10,97 п.п. за год, достигнув 18,86%.

Доля малоизвестных брендов, занимающих четвертую позицию, за месяц выросла на 2,27 п.п., но за год сократилась на 10,97 п.п., составив 16,09%.

Honor замыкает пятёрку лидеров с долей 5,04%, увеличившись на 0,19 п.п. за месяц и на 3,45 п.п. за год.