В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор проекта, депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагает изменить ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 18 ФЗ "О персональных данных".В пояснительной записке указано, что необходимо "определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации".Автор инициативы сообщил РИА Новости, что она направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.Согласно документу, правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора будет признавать "некоторые сервисы, которые активно используют" находящиеся в России пользователи, "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в таком ресурсе двадцатью процентами голосующих акций, основным владельцем должно "выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации".Законопроектом также определяется ряд полномочий правкомиссии: если она признает владельца такого ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама этого ресурса и реклама на ресурсе будет запрещена."В целях защиты персональных данных граждан Российской Федерации законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории Российской Федерации", — уточняет автор.