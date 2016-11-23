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    Доклад: Азербайджан занимает 55-ое место в глобальном рейтинге развития ИКТ

    МСЭ: Более 47 процентов жителей планеты уже подключены к Интернету

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/  Азербайджан занимает 55-ое место в глобальном рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как сообщает Report, об этом говорится в  докладе Международного союза электросвязи (МСЭ). 

    Согласно докладу, Россия - на 43-й позиции в рейтинге, Казахстан - на 52-й, Армения - на 71-й. Молдова заняла в списке 68-е место, Грузия - 72-е и Украина - 76-е. 

    В докладе отмечается, что к концу 2016 года 95 процентов населения земного шара были охвачены сигналами подвижной сотовой связи. Более 47 процентов жителей планеты уже подключены к Интернету. 

    Республика Корея второй год подряд лидирует в развитии информационно-коммуникационных технологий. В первую десятку списка из 175 стран вошли также семь стран Европейского союза, Китай и Япония. 

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