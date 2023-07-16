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Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%

Доходы от рекламы в Twitter упали на 50% Денежный поток Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, что не соответствует ожиданиям Илона Маска.
ИКТ
16 июля 2023 г. 11:12
Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%

Денежный поток Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, что не соответствует ожиданиям Илона Маска.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

После увольнения тысяч сотрудников и сокращения расходов на облачные услуги новый владелец заявил, что компания уменьшила свои недолговые расходы до 1,5 млрд долларов из прогнозируемых 4,5 в 2023 году. Однако агрессивных мер по сокращению расходов после того, как Маск приобрел Twitter в октябре, оказалось недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток.

"Денежный поток Twitter все еще отрицательный, поскольку доходы от рекламы упали на 50%. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем у нас будет роскошь чего-то другого", - отметил Илон Маск.

Новый генеральный директор компании, назначенный недавно, Линда Яккарино сообщила инвесторам, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей, а также ведет переговоры с политическими деятелями и индустрией развлечений, платежными службами и издателями новостей и СМИ.

Ранее в Twitter заявляли, что избранные создатели контента будут иметь право на получение части дохода от рекламы, которую компания зарабатывает, пытаясь привлечь больше создателей контента на сайт.

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