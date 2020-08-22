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Доходы мобильных операторов Азербайджана превысили полмиллиарда манатов

Доходы мобильных операторов Азербайджана превысили полмиллиарда манатов В секторе мобильной связи сформировано 42% доходов от услуг связи
ИКТ
22 августа 2020 г. 14:55
Доходы мобильных операторов Азербайджана превысили полмиллиарда манатов

За январь-июль этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 1 232,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 72% пришлось на сектор населения.

За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю негосударственного сектора пришлось 80,3% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 517,3 млн манатов или 42% доходов от услуг связи.

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Версия на азербайджанском языке Mobil operatorlar 7 ayda 517 milyon manat gəlir əldə edib

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