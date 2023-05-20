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Доходы и расходы Министерства цифрового развития и транспорта выросли в 4 раза

Доходы и расходы Министерства цифрового развития и транспорта выросли в 4 раза В 2022 году доходы Министерства цифрового развития и транспорта составили 111,397 млн манатов.
ИКТ
20 мая 2023 г. 11:56
Доходы и расходы Министерства цифрового развития и транспорта выросли в 4 раза

В 2022 году доходы Министерства цифрового развития и транспорта составили 111,397 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это в 4,1 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году расходы структуры выросли в 4,15 раза – до 111,467 млн манатов. В том числе расходы министерства на заработную плату и взносы на обязательное государственное социальное страхование снизились на 14,3% - до 5,103 млн манатов, финансовую помощь и другие трансферты увеличились в 5,2 раза - до 105,435 млн. манатов.

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