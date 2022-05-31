Доходы ”Азеркосмоса" за 4 месяца снизились на 50 %

В январе-апреле этого года космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) экспортировало в 32 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 8,5 млн долларов США.

В январе-апреле этого года космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) экспортировало в 32 страны спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 8,5 млн долларов США.

Об этом говорится в майском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 5% и 49,7% (8,4 млн долларов США) меньше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

В первой пятерке по экспорту спутниковых телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг за январь-апрель 2022 года оказались Великобритания (2,2 млн. долларов США), Франция (1,7 млн. долларов США), Люксембург (1,5 млн. долларов США), ОАЭ (0,9 млн. долларов США) и Пакистан (0,5 млн. долларов США).