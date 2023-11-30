Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились на 26%

В январе-октябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,1 млн долларов.

В январе-октябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,1 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском номере ”Экспортного обзора“, подготовленного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно документу, это на 6 стран больше и на 5,6 миллиона долларов (25,8 %) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг за 10 месяцев составили 78% от общих доходов.

Только в октябре “Азеркосмос” экспортировал услуги в 42 страны на сумму 1,7 млн долларов, что на 6 стран больше и на 0,7 млн долларов (29,2 %) меньше, чем в том же месяце прошлого года.