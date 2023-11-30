О нас

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились на 26%

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились на 26% В январе-октябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,1 млн долларов.
ИКТ
30 ноября 2023 г. 15:27
Доходы ”Азеркосмоса от экспорта услуг снизились на 26%

В январе-октябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,1 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском номере ”Экспортного обзора“, подготовленного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно документу, это на 6 стран больше и на 5,6 миллиона долларов (25,8 %) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг за 10 месяцев составили 78% от общих доходов.

Только в октябре “Азеркосмос” экспортировал услуги в 42 страны на сумму 1,7 млн долларов, что на 6 стран больше и на 0,7 млн долларов (29,2 %) меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 26%
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un ixrac gəlirləri 26 % azalıb

Самое читаемое

В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi