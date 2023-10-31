Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились более чем на 25%

В январе-сентябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 14,4 млн долларов.

В январе-сентябре 2023 года Космическое агентство (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 46 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 14,4 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере ”Экспортного обзора“, подготовленного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно документу, это на 10 стран больше и на 4,9 миллиона долларов (25,4 %) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг за 9 месяцев составили 78% от общих доходов.

Только в сентябре “Азеркосмос” экспортировал услуги в 45 стран на сумму 1,8 млн долларов, что на 10 стран больше и на 0,3 млн долларов (14,3 %) меньше, чем в том же месяце прошлого года.