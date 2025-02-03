Доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг в 2024 году сократились почти на 7%

По итогам 2024 года доходы Космического агентства Азербайджана (“Азеркосмос”) при Министерстве транспорта и цифровых технологий от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг в 50 странах мира достигли 18,5 млн долларов США (спад на 1,3 млн долларов или 6,6% в годовом исчислении).
Как сообщает Report со ссылкой на данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспортные услуги составили 73% от общего дохода компании.
Отметим, что только в декабре прошлого года "Азеркосмос" экспортировал услуги на 1,6 млн долларов в 40 стран.
В прошлом году "Азеркосмос" осуществил экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию на сумму 6 млн долларов, Люксембург - 3,8 млн долларов, ОАЭ - 855,5 тыс долларов, Пакистан - 683,8 тыс долларов и Турцию - 654,5 тыс долларов.
Напомним, что в 2023 году доходы "Азеркосмос " составили 19,8 млн долларов США.