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Доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг в 2024 году сократились почти на 7%

Доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг в 2024 году сократились почти на 7% По итогам 2024 года доходы Космического агентства Азербайджана (“Азеркосмос”) при Министерстве транспорта и цифровых технологий от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг в 50 странах мира достигли 18,5 млн долларов США (спад на 1,3 млн д
ИКТ
3 февраля 2025 г. 13:05
Доходы Азеркосмос от экспорта услуг в 2024 году сократились почти на 7%

По итогам 2024 года доходы Космического агентства Азербайджана (“Азеркосмос”) при Министерстве транспорта и цифровых технологий от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг в 50 странах мира достигли 18,5 млн долларов США (спад на 1,3 млн долларов или 6,6% в годовом исчислении).

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспортные услуги составили 73% от общего дохода компании.

Отметим, что только в декабре прошлого года "Азеркосмос" экспортировал услуги на 1,6 млн долларов в 40 стран.

В прошлом году "Азеркосмос" осуществил экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию на сумму 6 млн долларов, Люксембург - 3,8 млн долларов, ОАЭ - 855,5 тыс долларов, Пакистан - 683,8 тыс долларов и Турцию - 654,5 тыс долларов.

Напомним, что в 2023 году доходы "Азеркосмос " составили 19,8 млн долларов США.

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