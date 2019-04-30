​Доход "Азеркосмос" в I квартале года достиг почти 8 млн долларов

В январе-марте этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 7,6 млн долларов в 17 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг в марте составляет 5,5 млн долларов или 85% общих доходов от экспорта.

За три месяца организация экспортировала услуги в основном в США (4,8 млн долларов), Францию (1,9 млн долларов), ОАЭ (304 тыс. долларов), Германию (252 тыс. долларов) и Великобританию (212 тыс. долларов).