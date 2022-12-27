До 2025 года в Казахстане планируют построить 7 тыс. станций 5G

В Казахстане в рамках национального плана "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" планируют построить 7 тыс. станций 5G до 2025 года.

В Казахстане в рамках национального плана "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" планируют построить 7 тыс. станций 5G до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

По его словам, стоимость каждого из лотов, предложенных Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны для присвоения полос радиочастот для 5G, во время аукционов увеличилась в несколько десятков раз.

Так, каждый из лотов в полосах частот 3 600-3 700 МГц (100 МГц), и 3 700-3 800 МГц (100 МГц) изначально предлагался по цене 1,76 млрд тенге (около 3,8 млн долларов).

По итогам торгов стоимость первой сотни мегагерц выросла до 62,7 млрд тенге (132,5 млн долларов), а предложение за второй лот составило рекордные 93,4 млрд тенге (201,6 млн долларов), подчеркнул Оразбек.

Победителем стал Консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис", известный под брендами "Теле 2" и "Алтел", сообщил он.

"Внедрение технологии 5G обеспечивает высокие скорости передачи данных до 1 Гбит/с, более низкую задержку и поддерживают большее количество пользователей, устройств и услуг. Также данный вид технологии обладает более высокой эффективностью для умных городов и сервисов для бизнеса, промышленной автоматизаций, беспилотного транспорта и других", - отметил Асхат Оразбек.

Представитель консорциума, гендиректор ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" Сергей Коньков отметил, что для рынка это первый опыт покупки частот на аукционе.

"Для нас проект по внедрению 5G – это огромный объем инвестиций и работ технических специалистов. До конца 2025 года Kcell и Tele2/Altel планируют построить более 7000 базовых станций 5G", - рассказал Сергей Коньков.

По его словам, Казахстан имеет все шансы стать первым в Центральной Азии и СНГ по развитию технологии 5G в стране.